Mezarlıktaki gizemli kız olayında yeni gelişme

Çorum’da genç bir kızın 5 gündür geceleri mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığının iddia edildiği olay gizemini korumaya devam ederken, gizemli kızın bulunduğu iddia edildi.

Esrarengiz olayın çözülmesi için emniyet güçleri aralıksız çalışmalarını sürdürürken vatandaşlarda olayın ortaya çıktığı günden itibaren Ulu Mezarlığa akın etmeye devam ediyor. İsmi açıklanmayan ve ruhsal problemler yaşadığı ileri sürülen genç kızın polis ekipleri tarafından güvenlik kameralarında eşgalinin belirlenmesinden sonra bulunduğu, hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğü’ne götürüldüğü, burada ifadesi alındıktan sonrası yakınlarına teslim edildiği ve halen evinde tedavi görmekte olduğu iddia ediliyor.

Ulu mezarlıktaki görevliler 26 Nisan gecesi, üzerinde siyah kıyafet, ayağında kırmızı ayakkabıları bulunan genç bir kızın gece saatlerinde mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi’ye ait mezarın yakınlarında konuşup, ağladığını fark ettiler. Mezarlık görevliler, daha sonraki gecelerde de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördüklerini iddia ettiler. Bu gelişmelerden sonra görüldüğü mezarının üzerine, ’Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak’ yazılı not ile kalem ve kağıt bıratılar. Gizemli kız, 1 Mayıs gecesi yeniden ortaya çıktı. İHA muhabiri tarafından görüntüsü çekilen genç kız, bulunduğu yerden koşarak uzaklaşarak gözden kayboldu. Çok sayıda polisin mezarlık içinde yaptığı aramalarda da izine rastlanmazken görüntülerin televizyon kanallarında yayınlanmasından sonra vatandaşlar gizemli kızı görmek için mezarlığa akın etmeye başladılar. Güvenlik güçleri de gizemli kızın eşgalini belirleyebilmek amacıyla mezarlık içersine çok sayıda gece görüşlü kamera ve foto kapan yerleştirdiler. Ancak o geceden sonra gizemli kızı bir daha mezarlıkta gören olmadı.

Diğer taraftan vatandaşların ilgi odağı haline gelen ve akşam saatlerinde yüzlerce kişinin mezarlığa akın etmesine sebeb olan ağlayan gizemli kızın ulu mezarlık yakınlarında evinin olduğu, kamera kayıtlarından eşgali belirlenen gizemli kızın kimlik bilgilerinin belirlendiği ancak güvenlik nedeniyle isminin açıklanmadı iddia edildi. Ruhsal problemleri bulunduğu iddia edilen gizemli kızın hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra tedavisinin kendi evinde devam ettiği belirtildi.