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22 Haziran 2018 16:56

MHP Çorum milletvekili adayı Mehmet Akif Aras;

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Adayı Mehmet Akif Aras, anketlerde kasıtlı olarak MHP’nin oyunun çok düşük gösterildiğini belirterek, anketçilerle 24 Haziran akşamı hesaplaşacaklarını söyledi.

MHP Çorum milletvekili adayı Mehmet Akif Aras;

22 Haziran 2018 16:56


Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Milletvekili Adayları Mehmet Akif Aras ile Alparslan Karapıçak, basın mensupları bir araya geldi. Aras ve Karapıçak, seçim sürecinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Anketlerde partisinin oy oranının yüzde 4’lerde gösterildiğine dikkat çeken Aras, vatandaşlarla bir araya geldiklerinde gördükleriyle açıklanan anketler arasında dağlar kadar fark olduğunun altını çizdi. Aras, bu tür çalışmalarla MHP’ye olan teveccühün azaltmayı, MHP’nin çıkışını engellemeyi düşünenlere 24 Haziran akşamı gereken cevabın verileceğini ifade etti


Aras, 24 Haziran seçimlerinde tek hedeflerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk turda yeniden cumhurbaşkanı seçtirmek, MHP’yi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde en güçlü şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.


Seçim çalışmalarında vatandaşların MHP ve Devlet Bahçeli’ye büyük teveccüh gösterdiklerini ve desteklediklerini gözlemlediklerini kaydeden Aras, “Cumhur ittifakının vatandaşta karşılık duymasından dolayı mutluyuz. Çünkü 15 Temmuz direnişi ve 7 Ağustos’ta Yenikapı’da ortaya konan birlik ruhunun siyaset kurumunu gerekirse ittifak yapmaya, milli kararlar almaya ittiğini düşündüğümüzde Cumhur ittifakını millete anlattığımızda ciddi destek gördüğünü gördük. İzlediğimiz politikaların vatandaşta ciddi karşılık bulduğunu gördük. İnşallah Cumhur ittifakı Türkiye’de çoğunluğu sağlayacaktır” diye konuştu.


Seçim çalışmaları sürecinde MHP’nin seçim beyannamesini vatandaşlara tek tek anlattıklarını dile getiren Aras, “Bunlar toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yapılıyor. Toplumumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için taahhütte bulunuyoruz. 62 maddeden oluşan kamu çalışanlarından tutun emeklilere, engellilere, şehitlerimize kadar toplumun bütün kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir beyanname hazırladık. Bunu da vatandaşlarımıza tek tek anlattık” ifadelerini kullandı.


Çorum halkının siyasetten kurumundan büyük bir beklenti içerisinde olduğunu anlatan Aras, “Çorum’un şehir olarak çok daha kalkınmış, gelişmiş ve yaşanabilir bir Çorum olmasını istediklerini söylediler. Çorum’da vatandaşlar siyaset kurumundan daha fazla beklenti içerisindeler. Vatandaşların milletvekili olan arkadaşlardan beklentileri Çorum’a devlet desteğini sağlamaları ve Çorum’a büyük yatırımlar gelmesi. Biz devletten, hükümetten birşeyler alabilmek için Çorum’a havaalanını getirebilmek için bir siyasi parti, milletvekili olarak değil Çorum’da bütün dinamiklerin harekete geçmesinden yanayız. Şehir olarak dayanışma içerisinde olmalıyız. Çorum’un kalkınmasına, gelişmesine gayret edeceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.




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