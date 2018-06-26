MHP Çorum milletvekili adayı Mehmet Akif Aras;

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerini değerlendiren Mehmet Akif Aras, Türk milletinin kutlu iradesi sandıkta tecelli ettiğini belirterek, Türkiye’nin cumhurun başarı ve yükselişine şahit olduğunu, Cumhur İttifakı’nın zaferini gururla ve onurla yaşadığını söyledi.

Türkiye’nin artık resmen “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne” geçtiğini anlatan Aras, milletin geleceğini yeni hükümet sisteminde gördüğünü, seçim ve tercihini bu yönde kullandığını, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda sonuçlanırken kriz bekleyenlerin şaşkına döndüklerinin altını çizen Aras, “Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanımızın arkasında tavizsiz durmuştur. Aynı zamanda liderimiz Devlet Bahçeli’nin çizdiği istikamette partimiz bütün engelleri aşarak, bütün oyunları bozarak, bütün karanlık senaryoları parçalayarak TBMM’de temsil edilme imkânına kavuşmuş, çok değerli bir milletvekili sayısına ulaşmıştır. Göğüslediğimiz badireleri, karşı karşıya kaldığımız tertip ve tuzakları dikkate aldığımızda Milliyetçi Hareket Partisi bugün tarihi bir başarıya imza atmıştır. Bizi yıkmak istediler, başaramadılar. Tahrip etmek istediler, sonuç alamadılar. Felaket tellallığı yapanlar Türklüğün vicdanına çarpmış ve dağılmışlardır. Türk milleti, MHP’yi TBMM’nin hem kilit partisi yapmış, hem de denge ve denetleme görevini vererek önemli bir sorumluluk yüklemiştir. Türkiye’nin önü açılmıştır. Türkiye’nin geleceği aydınlanmıştır” dedi.

Çorum için çalışmaya devam edeceğini anlatan Aras, “Seçimlerde liderimiz Devlet Bahçeli’nin işaret ettiği istikamette çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımızı ilk turda seçmek ve parlamentoda MHP’nin güçlü şekilde temsil edilmesi üzerine iki hedef üzerine yaptık. Hem partimizin politikalarını ve seçim taahhütlerini vatandaşlarımıza anlattık. Hem de yerelde Çorum’un ihtiyaçlarına dair neler yapacağımızı hemşerilerimize anlattık. Çorum kamuoyunun ve vatandaşlarımızın huzuruna bu şekilde çıktık. Cumhurbaşkanımız için, Cumhur İttifakımız için, partimiz için oylarını istedik. Sonuç itibariyle Çorum’da seçimlerden Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı başarıyla çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, Çorum’da son iki yıldır üzerine oynanan kirli oyunları bozmuştur. Karanlık senaryoları, kurulan tuzakları birer birer aşmıştır. Şartlar ne olursa olsun son seçimlere göre oyunu artırarak 50.000 hemşerimizin oyunu almıştır. 24 Haziran’da Milliyetçi Hareket Partisi kendisine biçilen kefeni yırtmıştır. 500 oy alır diyenlere, dükkânı kapattı diyenlere, anket bezirganlarına gerekli cevabı vermiştir. PKK’yı yükseltip, Pensilvanya’nın yedeklerini yukarı çıkartıp, Müslüman Türk milletinin umutlarını, Türk ve Türkiye sevdalılarını düşük gösterenlere şamarı indirmiştir. Bu süreçte yüreğini ortaya koyan, gece gündüz yorulmadan partimizin başarısı için ter döken dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Üç hilal sancağını düşürmediler, dilerim ki, onlar da hayat boyu düşmezler. Partimiz Çorum’da sarsılmış, badireler atlatmış ama hem dava arkadaşlarımızın gayreti ve dirayeti, hem de hemşerilerimizin desteğiyle

başını kaldırmıştır. Partimize oylarını vererek omuz veren hemşerilerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Bizim için siyaset; yalnızca millet ve devlet için verilecek ahlak ve fazilet mücadelesinin çatısıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Çorum’da umut olmuştur” diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi, önümüzdeki beş yıllık zaman süresinde milletimizin beklentileri doğrultusunda şevkle, heyecanla, sabırla, akılla, muazzam bir inanmışlıkla çalışmalarını sürdüreceğini anlatan Aras, “Önce ülke ve milletim, sonra partim ve ben kararlılığımızdan asla taviz vermeden mücadelemize mücadele katacağımızdan herkes emin olmalıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi konusunda üstümüze düşen her görevi azimle yerine getireceğiz. Tarafımız Türkiye’dir. Safımız büyük Türk milletidir. Hedefimiz milli birlik ve dayanışmanın güçlenmesidir. Temel önceliğimiz var olan, üst üste yığılan, günden güne tesir alanını genişleten vahim sorunların çözümüne katkı sunmak, destek vermektir. Bu maksatla da elimizi taşın altına koymaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yapıcı, müspet, uzlaşmacı tavrımızı sonuna kadar muhafaza edeceğiz. Milli ve yerli duruşun Türkiye’de tam hâkim olması için tüm gücümüzle çalışacağız. Terörle mücadelenin başarıya ulaşması, Sosyal ve ekonomik meselelerin milletimizin arzuları doğrultusunda nihayete ermesi, Kardeşlik bağlarımızın daha da güçlenmesi ve elbette Türkiye’nin bölgesel, dahası küresel kuşatmadan tamamen kurtulması hususunda Cumhur İttifakı’na düşen sorumluluklar çok fazladır. Milliyetçi Hareket Partisi yeni sistem içinde vazifesini en etkili şekilde icra ve ifa edecektir. Milletimizin onurlu geleceği Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Milletimizin kardeşliğinin teminatı Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Huzurun teminatı Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Adaletin teminatı Milliyetçi Hareket Partisi’dir” ifadelerini kullandı.