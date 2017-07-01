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01 Temmuz 2017 17:42

MHP İlçe başkanından Ozan Arif’e suç duyurusu

MHP Sungurlu İlçe Başkanı Yasin Şahin, Sungurlu İlçe Teşkilatı olarak Ozan Arif hakkında Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

MHP İlçe başkanından Ozan Arif’e suç duyurusu

01 Temmuz 2017 17:42


"Lafa baktık laf değil, söyleyene baktık adam değil" diyen Yasin Şahin, "Türkmen beyine laf söylerken besbelli ki ağzındaki salyaları sağa sola akıtmış, aklını kiraya vermiş, ahlakını da satmıştır. Boş çuval dik durmaz. Ahlak fukarası olan bu zat ise hayatı boyunca dik duramamış, adamlığı parayla satın alınır sanmıştır. Şurası unutulmasın ki; liderimize dil uzatanın dili, Türk’ün töresindeki karşılığı ile, hak ettiğini bulacaktır. Böylesi edep fukarası avarelerin sözü hiç şüphe yok ki misliyle karşılık alacaktır. Ülkücü Hareket’in değerlerini hiçe sayan bu satılmış bunak belli ki hırsla töreyi unutacak derecede aklını kaybetmiştir. Şüphesiz törenin sahipleri bu densize töremizi hatırlatarak aklını başına getirecektir" dedi.




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