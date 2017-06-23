MHP ilçe teşkilatından 150 aileye gıda yardımı

MHP Sungurlu İlçe Teşkilatı mahalle muhtarlarının da yardımıyla tespit ettiği yardıma muhtaç 150 aileye, içinde çeşitli gıda maddeleri bulunan yardım kolileri dağıttı. MHP Sungurlu İlçe Başkanı Yasin Şahin, bu yıl Ramazan ayında gıda yardımı yaptıklarını belirterek, "Günler öncesinde Kadın kollarımızın da desteği ile yardıma muhtaç 150 aile belirledik. Bu ailelerimize Ramazan ayı sonuna kadar bir bir ziyaret edip yardım paketlerimizi teslim ettik. "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadis-i şeriften yola çıkarak bu mübarek ay içerisinde Sungurlu’da 150 aileye gıda yardımı yaptık" dedi.