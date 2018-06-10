MHP milletvekili adayı Aras, gazetecilerle bir araya geldi

Bunlardan birincisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk turda seçtirmek, ikincisi ise mecliste MHP’yi güçlü bir çoğunlukla temsil etmek. 30 milletvekili ile değil daha fazla milletvekili ile temsil edilip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ciddi bir ağırlığımız olsun istiyoruz.”” dedi.

MHP Çorum milletvekili adayı Mehmet Akif Aras, kentte görev yapan basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. MHP Merkez ilçe Başkanı Ertuğrul Onan’ın da katıldığı iftarda Aras, 24 Haziran seçimlerine yönelik açıklamalarda bulunarak parti çalışmaları hakkında bilgi verdi.

7 Haziran 2015 seçimlerinden bu yana Türkiye’de anormal şartlar yaşandığını belirten Aras, bu anormal şartlar altında AK Parti ve MHP’nin Cumhur İttifakı kurarak 24 Haziran seçimlerine girdiğini söyledi.

Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeni bir döneme girdiğini aktaran Aras; “7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra ülkemizde anormal şartlar yaşandı. Bu süreç partimizde de yaşandı. 1 Kasım seçimlerinden sonra 7 Haziran’da çıkardığımız 80 milletvekili 40 milletvekiline düştü. AK Parti 1 Kasım seçimlerinden tek başına iktidar olacak çıktı. Akabinde MHP’de olağanüstü şeyler yaşanmaya başladı ve kongre talebi çıktı. Partimiz kaosa süreklenmek istendi. Bu süreçte 15 Temmuz yaşandı. 15 Temmuz’da milletimizin gösterdiği refleks ve birlik ve beraberlik ruhu 7 Ağustos Yenikapı birlikteliği ile birlikte ayyuka çıktı. Türkiye’de çift başlılığın giderilmesi ve yeni bir hükümet sistemi ihtiyacı doğduğundan MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli’nin işareti doğrultusunda bir anayasa referandumu yapıldı. Bu referandumla devlet-millet sözleşmesi imzalandı. Türkiye tek partili dönem, çok partili dönemden sonra üçüncü olarak yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yeni bir dönemece girdi.” dedi

15 Temmuz’dan sonra vatandaşların, siyasetin ve hükümetin millileşerek milli kararlar almasını istediğini belirten Aras, Cumhur İttifakı’nın temelinin de 15 Temmuz’dan sonra böylelikle atılmış olduğunu ifade etti. Cumhur İttifakı’nı milletin istediğini kaydeden Aras, 24 Haziran’da Cumhur İttifakı’nda iki tane hedeflerinin olduğunu açıkladı.

Cumhur İttifakı’na yönelik eleştirilere de cevap veren Aras; “İttifak konusunda bizleri eleştirenler kendileri ittifak yaptı. Biz izlediğimiz politikaları milletimiz ile birlikte yapıyoruz. Milletimiz istediği için Cumhur İttifakı’nı kurduk” ifadelerini kullandı.

“MHP, siyasetin parlayan yıldızı”

Türkiye geneli ve Çorum’da yapılan anket çalışmalarını değerlendiren Aras, MHP’nin gerek Türkiye’de gerekse de Çorum’da siyasetin parlayan yıldızı olduğunu belirterek; “Bütün siyasi partiler gibi biz de Çorum’da 4 milletvekili çıkarmak istiyoruz. Gerek Türkiye’de gerekse de Çorum’da siyasetin parlayan yıldızıyız. Bu konuda bizi umutlandıran seçmenlerimizin partimize teveccühü ilgisi, alakası ve genel başkanımızın Türk milletinin gönlünde yerinin artması. Bundan dolayı bir taraftan anket çalışmalarına bakıyoruz bir taraftan da sahada vatandaşlarımızla yaptığımız sohbetleri değerlendiriyoruz ikisi arasında ciddi bir fark olduğunu düşünüyoruz. Kimse şu kadar milletvekili alıyorum diye çok fazla kendinden emin olmasın. Vatandaşlarımızın tercihine, devlet adamlarına bakışlarına genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımıza nasıl sahip çıktıklarını görürlerse anket çalışmalarının bir önemi olmadığını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Sahada yaptıkları çalışmalardan bahseden Aras Çorum’un en büyük sorunun ulaşım olduğunu belirterek, Çorum halkının da ulaşım konusunda çok ciddi istekleri olduğunu kaydetti.

“Çorum’un en büyük sorunu ulaşım halkın en büyük isteği havaalanı ve demiryolu”

Çorum siyasetine ve vatandaşların beklentilerine de ilişkin açıklamalarda bulunan Aras, halkın en büyük isteğinin Çorum’a bir havaalanı ve demiryolu kazandırılması olduğunu dile getirdi.

24 Haziran’da milletvekili seçildiği taktir de Çorum’a havaalanı ve demiryolu kazandırılması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini anlatan Aras, “Vatandaşlarımızla bir araya geldiğimizde bize Çorum’a neler yapacaksınız diyor. Biz Çorum’a şunu yapalım diye yola çıkmadık. Biz vatandaşlarımızın ve şehrimizin ihtiyaçlarını belirler daha sonra bunları yapmaya gayret ederek yola çıkarız. Çorum halkının en büyük şikayeti Çorum’un devletten yeterince yatırım alamaması, çevre illere nazaran fazla yatırım alamaması. Çorum’un en büyük ihtiyacı ulaşımdır. Ulaşımda da havaalanı ve demiryolu ağırlık kazanıyor. Havaalanı ve demiryolu Çorum kamuoyunu epeyce meşgül etti. Sahada yaptığımız ziyaretlerde vatandaşlar Çorum’a bir şeyler yapılmasını istiyor. Çorum’a birşeyler yapıldı ama havaalanı ve demiryolu Çorum halkının olmazsa olmazlarından. Havaalanı ve demiryolu olmadığı için Çorum’a yatırımcı çekilemiyor. Yapılan yatırımlara baktığımızda da sanayicilerimiz Çorumlu olduğu için doğup büyüdükleri topraklara yatırım yapmışlar” diye konuştu.

Çorum’un sürekli göç veren bir il olduğunu vurgulayan Aras, göcün önlenmesi için Çorum’a büyük yatırım ve yatırımcıların gelmesi gerektiğini büyük yatırımların gelmesi için mutlaka havaalanı ve demiryolu olması gerektiğinin altını çizdi.

Turizm konusunda da Çorum’un geri kalmasının nedenin ulaşım olduğuna dikkat çeken Aras; “Çorum’da kamu yatırımlarının yanında Organize Sanayi bölgesine büyük işletmelerin gelmesi ve büyük yatırımların yapılması beklentisi var. Makine, un, yem, yumurta ve toprak sanayide ihracatımız olsada bunlar yeterli değil. Ulaşım sorunun çözülmesi ile birlikte Çorum’a büyük yatırımlar da gelecektir. Büyük yatırımların gelmesi ile birlikte göç artışı önlenecektir. Büyük yatırımlarla istihdam artacak ve göç duracaktır. Büyük yatırım olarak çok büyük bir otomotiv firması Çorum’da yatırım yapması nitelikli insan istihdam edilebilir. Savunma sanayi konusunda yatırım yapılırsa hem şehrimizin ihracatı artar, hem Organize Sanayi bölgemiz kalkınır hem de göç engellenir. Büyük yatırımların gelebilmesi için ne kadar çalışma yapsak da ulaşım sorunu çözülmediği sürece havaalanı ve demiryolu olmadığı sürece Çorum’a büyük yatırımlar kazandırılamaz. Yine turizm konusunda ulaşım sorunumuz olduğu için turist çekemiyoruz. Amasya 2015 yılında 500 bin turist çekerken, bizim Boğazkale’yi sadece 110 bin kişi gezmiş. Amasya’nın hedefi 750 bin turist iken biz 100 binlerde geziyor” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Saha çalışmaları hakkında bilgi veren Aras, şunları kaydetti; “Sahada vatandaşlarımız ile birebir temasa ağırlık veriyoruz. Bununla vatandaşlarımızın düşüncelerini hislerini daha iyi anlayabiliyoruz. Vatandaşlarımıza partimizin politikalarını, Cumhur İttifakı’nı MHP’nin TBMM’de güçlü şekilde temsil edilmesinin ülkemize güç vereceğini, 24 Haziran seçimlerinin bir milat olduğunu, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeni bir dönemin açılacağını anlatmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın genel kanati Cumhur İttifakı’nı anlamış, kavramış, tercihini hemen hemen yapmış. Cumhurbaşkanımızı ilk turda seçecekler ve MHP’yi TBMM’de güçlü şekilde temsil edilmesini sağlayacaklar.” şeklinde konuştu

(MMY-BÖ)

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