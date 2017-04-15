Diğer
Kategoriler
15 Nisan 2017 19:03

Milletvekili Ceritoğlu Sungurlu şehir stadını inceledi

AK Parti Çorum Milletvekili Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Parlementolararası Birlik Türk Grubu Üyesi Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, yapımı devam eden Sungurlu Stadyumunda incelemelerde bulundu.

Milletvekili Ceritoğlu Sungurlu şehir stadını inceledi

15 Nisan 2017 19:03


İlçe yöneticileri ile birlikte yapımı devam eden şehir stadyumuna giden Milletvekili Kurt, AK Parti İlçe Başkanı İlyas Özkan bilgi aldı. Sungurlu Stadyumunun kısa bir önce 500 olan tribün kapasitesinin 1500’e çıkartılarak onaylandığını söyleyen Özkan, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sungurlulu sporseverlere ve ilgili etkinliklere hizmet edecek olan Sungurlu stadyumu son hızla devam etmektedir" dedi.


Halen stadyumun tribün montajlarının yapıldığını ve elektrik direklerinin dikimine başlanacağını söyleyen Özkan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın Çorum ziyaretinde 500 olan tribün kapasitesinin 1500’e çıkartılması konusunda bir çalışmamış olmuş ve olumlu cevap almıştık. Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ile görüşmemizde kapasitenin arttırılması konusunda ilgili onayın verildiğini ve ihalesinin daha sonra yapılacağının bildirildiğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
21
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Salı
    Yağmurlu
    20°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    21°C
ÇORUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:05
  • Güneş :05:53
  • Öğle :12:51
  • İkindi :16:35
  • Akşam :19:28
  • Yatsı :21:04
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!