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30 Ağustos 2018 17:43

Milletvekili Ceylan muhtarlarla istişare etti

AK Parti Çorum Milletvekili, MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan seçim bölgesi olan Çorum’da muhtarlarla bir araya geldi.

Milletvekili Ceylan muhtarlarla istişare etti

30 Ağustos 2018 17:43


Karakeçili Mahallesi Muhtarlığında gerçekleştirilen buluşmaya il merkezinde bulunan mahalle muhtarları katıldı.


Mahallelerin sorun ve taleplerinin ele alındığı buluşmada bir konuşma yapan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 24 Haziran seçimlerinde verdiklerii desteklerinden dolayı muhtarlara teşekkür etti.


Muhtarların, devlet ile millet arasında bir köprü vazifesi gören kişiler olduğunu kaydeden Milletvekili Ceylan, “Sahada çok isimsiz kahramanımız var. Ama muhtarlarımız da bu işi vatan millet meselesi olarak gördüler. Bu işin önemini vatandaşlara ciddiyetle anlattılar. Çorum’un TBMM’de iktidar partisinden 3 Milletvekili ile temsil ediliyor olması, Cumhurbaşkanımızın da Çorum’dan güçlü bir şekilde destek bulmuş olmasında muhtarlarımızın desteği de göz ardı edilmeyecek kadar çoktur. Bu seçim öncesi süreçte de sizlerin bu başarı için ne kadar özverili çalıştığının göstergesidir. Bütün muhtarlara teşekkür ediyorum” dedi.


Mahalle Muhtarları ise Milletvekili Ceylan’ı, AK Parti MKYK Üyeliğine seçilmesinden dolayı tebrik ederek, yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundular.




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