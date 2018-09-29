Milletvekili Ceylan'dan Çorum Belediyespor'a destek sözü

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Çorum Belediyespor'a destek olacaklarını açıkladı.

Çorum Belediyespor tesislerini ziyaret eden milletvekili Ceylan, Kulüp Başkanı Fatih Özcan ile bir süre görüştü. Ceylan ayrıca geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine getirilen ünlü futbolcu Mehmet Aurelio'ya da yeni görevinde başarılar diledi.

AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, tüm birimleriyle takımıza destek olacaklarının sözünü verirken, teknik direktörümüz Mehmet Aurelio'un da tüm çevresini Çorum'a yoğunlaştırması gerektiğini söyledi

Çorum'un tüm sorunlarıyla olduğu gibi futboluyla da yakından ilgilendiklerinin altını çizen Ceylan, yapılacak olan isim değişikliği ile de şehirdeki algının değişeceğine inandığını belirtti.

Kulüp Başkanı Fatih Özcan'ın üstelendiği görevi severek ve layıkıyla yapmaya maksimum derecede özen gösteren bir isim olduğuna değinen Ceylan, “Geçmişte maalesef olumsuz bir Çorumspor örneği yaşandı. Şuanda ise amatör liglerden bu yana gelen bir takımımız var. Tabi bu süre zarfında kulüp başkanlığı yapan Belediye Başkanı Zeki Gül'ü de unutmamak lazım. Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yaşanan süreç sonrasında ise şimdiki yönetim oluştu. Bu oluşum sonrasında da şehirde yeniden bir heyecan hasıl oldu. Çorum ve Çorumspor sevdalısı Fatih Özcan kardeşimizin oluşturduğu yönetimin yaptıkları ortadadır. Bizlere düşen de onlara tüm imkanlarımızla destek olmaktır. Bunun da sözünü veriyoruz. Şimdi bir isim değişikliği olayı var. Bunu da gerçekleştireceğiz. Takımımız iyi bir takım, sadece biraz motivasyon eksikliğimiz var. Yeni gelen teknik ekiple bu sorunda ortadan kalkacaktır. Ben Mehmet Aurelio isminin şehre çok büyük hava katacağına inanıyorum. Mehmet hocamız yabancı uyruklu bir kişi olmasına rağmen hem vatandaşlığımızı alan, hem de bizim kültürümüze adapte olan bir isim. Biz teknik adamlığının yanı sıra çevresinin de Çorum'a katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Çorum Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Özcan da, göreve geldikleri günden bu yana milletvekili Ceylan'ın kendilerine gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı memnun olduklarını belirterek, “Bizler Çorumspor sevdalılarını tribüne çekmek adına gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Gelinen süreçte Çorumspor ismini almayı planladık ve kendisiyle paylaştık. Kendisi de gerek Ankara'da gerekse de Çorum'da yaptığımız görüşmelerde bizimle yakından ilgilendi. Konuyla ilgili uzun sorular sordu ve bilgiler aldı. Kendisinin bir sözü var. Çorum'un derdi, benim derdim. Bu söze istinaden de konuyla yakından ilgilendi. Şuan gelinen aşamada başında Çorumspor olan bir şirket kurulacak ve yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Finalde de göğsümüzde, bayrağımızda ve logomuzda da Çorumspor isminin patentletip efsanenin geri döneceğini bizimle paylaştı. Kendisine yönetim kurulum adına, şehir adına ve taraftarlarım adına teşekkür ediyoruz. Tüm bunlar da bize şehrin sahipsiz olmadığının göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Mehmet Aurelio da, takımın başarısı için maksimum düzeyde efor sarf edeceklerini söyledi. Geldikleri günden buyana kendilerine gösterilen ilgi ve alakaya teşekkür eden Aurelio, çalışkan bir ekip olduklarını ifade ederek, sezon sonunda mutlu sona ulaşan takım olacaklarına inandıklarını dile getirdi. Çorum'un bu liglerde işi olmadığının yineleyen tebrübeli teknik adam, Süper Lig'in bile hayal olmadığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, yapılan ziyaret sonrasında Kulüp Başkanımız Fatih Özcan tarafından katkılarından dolayı AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan'a plaket verildi.