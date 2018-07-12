Milletvekili Fahrettin Yokuş hakkında suç duyurusu

Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, AK Parti İlçe Başkanı Hakkı Güngör ve parti yöneticileri ile bazı vatandaşlar, Adliye Sarayına giderek Yokuş hakkında "sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla Çorumlulara hakaret ettiği" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundular.

Başkan Karataş ile beraberindekiler, hazırladıkları dilekçelerini savcılık soruşturma bürosuna teslim etti.

AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Hakkı Güngör, Adliye Sarayı önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada Yokuş’un Çorum halkı için söylediği sözlerin insanlığa yakışmadığını ifade etti.

Yokuş’un sözlerinin hakaret içermesi nedeniyle suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Hakkı Güngör, “Bu suç duyurusu ile Çorumluların buna sessiz kalmayacağını dile getirdik. Hem Çorum’da yaşayan hem de Konya’da yaşayan Çorumlu hemşehrilerimiz için bu önemlidir. Bundan sonra söylemlerine herkes dikkat etsin. Herkes haddini bilecek, ona göre hareket edecek” ifadelerini kullandı.