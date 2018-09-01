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01 Eylül 2018 16:57

Milletvekili Kaya’dan gazi Ramazan Coşkun’a ziyaret

Ak Parti Çorum Milletvekili İçişleri Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya Hakkari Yüksekova’da yaralanan özel harekat polisi gazi Ramazan Coşkun’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Kaya’dan gazi Ramazan Coşkun’a ziyaret

01 Eylül 2018 16:57


Aynı patlamada hayatını kaybeden şehidimize de Allah’tan rahmet dileyen Ak Parti Çorum Milletvekili milletvekili Oğuzhan Kaya, yaralılara da acil şifalar diledi. Gazi Coşkun’un babaannesi ile de bir süre sohbet eden Kaya vatana millete hayırlı kahraman bir evlat yetiştirdiği için teşekkür ederek, “böyle vatan evlatları olduğu sürece kimsenin Türkiye’yi bölmeye gücü yetmez” dedi.


Gazi özel harekatçıya telefon numarasını veren Kaya, Coşkun’a gece gündüz demeden her türlü sorununda arayabileceğini ve devlet olarak yanında olduklarını ifade etti.




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