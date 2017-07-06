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06 Temmuz 2017 16:12

Milli Eğitim Müdürü Büyük’ten ilçelere ziyaret

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, ilçeleri ziyaret ederek eğitim çalışmalarını yerinde inceledi.

Milli Eğitim Müdürü Büyük’ten ilçelere ziyaret

06 Temmuz 2017 16:12


Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyir Kır ile birlikte Oğuzlar, Kargı ve Osmancık ilçelerini ziyaret eden Büyük, ana okullar, ilkokullar, ortaokullar, İmam Hatip okulları, liseler ve Halk Eğitim Merkezleri’ndeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret edilen kurumların fiziki durumları ve ihtiyaçları hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve okul yöneticilerinden bilgi alın Büyük, yeni eğitim öğretim yılı için yapılacak olan hazırlıklar masaya yatırıldı.


Laçin ve Oğuzlar ilçelerindeki Halk Eğitim Merkezleri’ndeki kursiyerlerle görüşen İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, ilçelerin tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlayacak olan ürünlerin geliştirilmesi ve pazarlanması için tavsiyelerde bulunarak: “Okullarımızın TEOG ve YGS’de yükselen başarıları yanında yaygın eğitim alanında Halk Eğitim Merkezlerimiz de başarılı çalışmalar yapıyor.” dedi.




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