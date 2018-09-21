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Milli Eğitim Müdürü Küçükaydın Giresun'a atandı

Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Küçükaydın’ın tayini çıktı.

Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Küçükaydın'ın tayini çıktı.


Yaklaşık 6 yıldır Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Metin Küçükaydın'ın tayini Giresun ilinin Keşap ilçesine çıktı.


Keşap İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak görevini sürdürecek olan Küçükaydın'ın ilişiğini keserek ilçedeki görevinden ayrılması bekleniyor.


Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ise Öğretmen Evi Müdürü Mücahit Açıkbaş'ın vekalet edeceği öğrenildi.

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