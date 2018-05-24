Mimar Sinan sakinleri iftarda buluştu

Mimar Sinan semt pazarında düzenlenen iftar programında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Zeki Gül, Mimar Sinan mahallesinin gönlü zengin insanlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, “Mimar Sinan mahalle sakinlerinin her zaman yanımızda oldular. Desteklerini bizden eksik etmediler. Ben bugüne kadar mahallemizde ikamet eden, davetimize icabet eden bütün Mimar Sinanlı kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise, mahalle sakinlerinden seçimler için bireysel çalışma sözü aldı.

AK Parti Milletvekili Adayı Erol Kavuncu da, seçimlerden de zaferle çıkaklarına inançlarının tam olduğunu dile getirdi.

Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar da, Mimar Sinan mahallesinin seçimlerde oy oranının yüzde 85’in altına düşmediğini belirterek, “Bu seçim bizim için çok önemli. Dünya’nın gözü Türkiye’de. Özellikle Avrupa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı nasıl indiririz diye hesaplar yapmaya başladı. Dolar savaşa girdiğimizde artmadı, seçime girdiğimizde artmaya başladı. “Acaba Türkiye nasıl bitirilir, Türkiye’nin üzerinde nasıl oyunlar oynanır” diye hesaplar yapılıyor. Biz bu seçimlerden de alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker ise, “2009 yılından bu yana bizlerden hiçbir zaman hizmetlerini esirgemeyen Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Park ve bahçeleriyle, kadın kültür merkeziyle, futbol sahasıyla ve yapımı bitmek üzere olan Kur-an Kursuyla mahallemizin her bir köşesine hizmet sunan Çorum Belediyesi ve Başkan Zeki Gül ile ekibine teşekkür ediyorum” Başkanımız Zeki Gül’e ve Belediye Başkan Yardımcılarımıza belediyemizin çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.