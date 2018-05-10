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10 Mayıs 2018 14:08

Minibüs bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde bir minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Minibüs bariyerlere çarptı: 1 yaralı

10 Mayıs 2018 14:08


Kaza İstanbul-Samsun karayolu üzerindeki Beygircioğlu Köyü yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinden, Samsun yönüne seyir halinde olan G.K.(29) yönetimindeki 71 VR TS plakalı Gürcistan plakalı minibüs, Beygircioğlu Mevkii’ne geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere çarptı.


Kazada sürücü minibüs sürücüsü G.K. yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.


Kaza ile ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.




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