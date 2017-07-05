Minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaza, ilçeye bağlı Akkise köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.G. yönetimindeki minibüs Kargı’dan Sinop istikametine seyir halinde iken Akkise köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan A.U.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından A.U.’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.