Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'un Kargı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza 100. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 100. Yıl Caddesinden saat kulesine doğru seyir halinde olan A.Y. yönetimindeki 19 DY 486 plakalı otomobil, Mescit Sokaktan Sanayii Caddesi'n doğru gitmekte olan S.Y. yönetimindeki 19 RC 631 plaklı ot yüklü sepetli motosiklet ile çarpıştı.

Kazada, çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak ambulansla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.