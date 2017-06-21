Müftülük engellileri iftar sofrasında buluşturdu

İftar programında konuşan Çorum İl Müftüsü ve TDV Çorum Şubesi Başkanı Dr. Ahmet Akın, bu tür iftarların ve etkinliklerin birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu belirterek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumun tüm kesimleriyle kaynaşmanın devam edeceğini söyledi. Akın, engelli olmanın bir sorun olmaması gerektiğini, sabredenlere dinimiz katında ayrı bir faziletinin olduğunu ve engellilere yönelik her türlü imkanları seferber etme noktasında müftülük olarak çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ramazan ayının kardeşlik, dostluk ve mağfiret ayı olduğunu hatırlatan Akın, bir araya gelmenin aradaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğine inandığını ifade ederek, katılımlarından dolayı tüm davetlilere teşekkür etti.

İftar yemeğine Müftü Akın’ın yanı sıra Türkiye Sakatlar Derneği Çorum Şube Başkanı Yusuf Hoşnut, Türkiye Beyazay Derneği Çorum Şube Başkanı Dr. Neslihan Hüsülüoğulları, Çorum Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Cuma Aykaç, Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu, Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü ve İl Vaizi Ramazan Şen, TDV Çorum Şube Temsilcisi Mustafa Ersoy, müftülük çalışanları engelliler ve yakınları katıldı.