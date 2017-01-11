Muhtar Evinin Bodrum Katında Mantar Yetiştiriyor

Çorum’un Sungurlu ilçesi Turan Mahallesi Muhtarı Galip Özkan, evinin Bodrum katında kültür mantar yetiştiriciliğine başladı.

Daha öncede mantar yetiştirdiğini belirten Turan Mahallesi Muhtarı Galip Özkan, bir süreliğine ara verdiğini şimdi ise bodrum katında mantarların yetişmesi için gerekli ortamı oluşturduğunu söyledi.

Kirli hava ve mantar sporlarının dışarı atılması için fanlı hava tahliye borusu yaptığını söyleyen Galip Özkan, daha sonra mantar tohumlarını özel paketlerdeki torf çeşidi toprağın içine yerleştirdiklerini anlattı.

Sobayla ortamın ısısını, nem makinesiyle de nemini sağladıklarına işaret eden Özkan, "Yetiştirdiğimiz mantarları ilçemiz de kurulan pazarlarda ve isteyen vatandaşlarımıza satıyoruz. Satış konusunda sorun yaşamıyoruz" diye konuştu.

Mantar yetiştiriciliğini severek yaptığını ifade eden Özkan, burada günlük 250 kiloğram mantar elde etmeyi hedeflediğini belirtti. Bu işin zor kısmı toplama olduğunu söyleyen Özkan, yetiştirdiği mantarları toplayacak eleman bulamadığından yakındı.

Mantar yetiştiriciliğini herkese öğretmek için Halk Eğitim Merkezine kurs vermek için başvurduğunu söyleyen Özkan, kendisinin bu alanda kurs verebilmesi için Usta Eğitici Belgesinin olması gerektiğini söyledi.