Muhtarlardan Çorum Belediyesi'ne ziyaret

Çorum'daki mahalle muhtarları Çorum Belediye Başkan Vekili Ahmet Yabacıoğlu'nu ziyaret etti.

Muhtarlar Günü nedeniyle merkez muhtarları olarak Çorum Belediyesi'ni ziyaret ettiklerini ifade eden Gülabibey Mahalle Muhtarı Hikmet Durgun, kendilerine böyle bir günü verdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Durgun, “Son yıllarda muhtarların önemi daha iyi anlaşılmaya başlandı. Cumhuriyetin bazı dönelerinde Muhtarlıkları kaldırmışlar bakmışlar ki işler yürümüyor sonra tekrardan açmışlar. Muhtarlar, demokrasinin ve hizmetin halka ulaşmasında en önemli paydaşlardan biridir” dedi

Muhtarların, mahallelerin sorunları noktasında direk ulaşabildikleri kişiler, makamlar olduğunu söyleyen Belediye Başkan Vekili Ahmet Yabacıoğlu, “Vatandaşlarımızın sorunlarının da bize ulaşması noktasında muhtarlıklarımız büyük öneme sahip. Biz, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuna sahip bir milletiz. Dolayısıyla insanlarımızın huzur içerisinde yaşaması noktasında bizlere yardımcı olan muhtarlarımızın yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Devletimizin, Milletimizin ve Ümmetimizin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara verdiği önemi biliyoruz. Bizlere de aynı yönde talimatları, birlikte çalışmamız noktasında telkinleri oluyor. Biz de bunun farkındayız. Muhtarlarımızın gözümüz kulağımız olduğu noktasında hemfikiriz. Biz sizlere değer veriyoruz, verdiğimiz değeri de inşallah yaptıklarımızla, sizlerle paylaşımlarımızla ispatlamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Yabacıoğlu, muhtarla bundan sonra da işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.