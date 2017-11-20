Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 15:35

Mustafa Kemal İlkokulu’nda ’Trafik Eğitim Koridoru’ açıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesi Mustafa Kemal İlkokulu’nda çocuklara trafik bilinci kazandırmak amacıyla oluşturulan “Trafik Eğitim Koridoru” düzenlenen törenle açıldı.

Mustafa Kemal İlkokulu’nda ’Trafik Eğitim Koridoru’ açıldı

20 Kasım 2017 15:35

Tören açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, Trafik eğitim koridoru ile İlköğretim çağındaki öğrencilerimizin trafik bilinci kazanması için okul içerisinde trafik işaretleri, trafik ışıkları ve trafik polisi maketinin de yer aldığı 3 boyutlu bir alan tasarlanarak, trafik eğitim koridorunun oluşturulduğunu söyledi.


Trafik koridorunda eğitim alan öğrencilerin, trafik güvenliği konusunda farkındalık kazanarak, bilinçli birer yaya ve taşıt sürücüsü olacaklarını ifade eden Eryiğit, "İnsanların, trafikte uyması gereken kuralların erken yaşta (öğrencilere) öğretilmesinin oldukça faydalı olacağı kanaatindeyim" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    3°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç