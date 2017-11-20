Mustafa Kemal İlkokulu’nda ’Trafik Eğitim Koridoru’ açıldı

Tören açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, Trafik eğitim koridoru ile İlköğretim çağındaki öğrencilerimizin trafik bilinci kazanması için okul içerisinde trafik işaretleri, trafik ışıkları ve trafik polisi maketinin de yer aldığı 3 boyutlu bir alan tasarlanarak, trafik eğitim koridorunun oluşturulduğunu söyledi.

Trafik koridorunda eğitim alan öğrencilerin, trafik güvenliği konusunda farkındalık kazanarak, bilinçli birer yaya ve taşıt sürücüsü olacaklarını ifade eden Eryiğit, "İnsanların, trafikte uyması gereken kuralların erken yaşta (öğrencilere) öğretilmesinin oldukça faydalı olacağı kanaatindeyim" dedi.