Mustafa Yolyapar 4. ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Mustafa Yolyapar'ın vefatının 4. yıl dönümü nedeniyle Ulu Mezarlık'ta anma programı düzenledi.

Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ile aile fertlerinin de hazır bulunduğu programda, 12 Ekim 2014 tarihinde hayatını kaybeden Mustafa Yolyapar dualarla yâd edildi.

Anma programında konuşan Çorum Gazeteciler Cemiyet Başkanı Şevket Erzen, “Dört yıl önce ebediyete uğurladığımız meslektaşımızı vefat yıldönümünde bir kez daha rahmetle yâd ediyoruz” dedi.

Mustafa Yolyapar'ın genç meslektaşlarına gazetecilik açısından örnek olmuş başarılı bir basın mensubu olduğunu hatırlatan Erzen, “Kişiliğiyle örnek olmuş, gönüllerde iyi bir yer edinmiş Mustafa Yolyapar bizlerde derin izler bırakarak aramızdan ayrıldı. İnsanın ölümünden sonra da hatırlanması güzel bir haslet. Mesai arkadaşlığı yaptığımız dönemde beraber ekmek yedik, su içtik. Nasıl iyi bir insan olduğunu hepimiz biliyoruz. Allah hepimize vefatından sonra hayırla anılmayı nasip etsin” diye konuştu.

Şevket Erzen, merhum gazeteciye Allah'tan rahmet dilerken ailesi ve geride kalan yakınlarına ise hayırlı ömürler temennisinde bulundu.

Eğitimci-Yazar Muzaffer Gündoğar ve Bahri Güven, merhum Mustafa Yolyapar'ın değerli bir gazeteci ve mükemmel bir insan olduğunu söylediler.

Mustafa Yolyapar'ı anmak için toplandıklarını hatırlatan Karakeçili Camii emekli İmam Hatibi Fikrettin Çıplak ise hayat ve ölüm kavramlarından bahsettiği konuşmasında, kişinin vefatının ardından yıllar sonra bile sevenlerince unutulmamasının ve hayırla anılmasının güzel bir haslet olduğunu ifade etti.

Cemiyet Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar da merhum kardeşini, sevgi, özlem ve rahmetle andıklarını belirterek programa katılan tüm sevenlerine teşekkür etti.

Yahya Çakıcı'nın Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda duayı Karakeçili Camii emekli İmam Hatibi Fikrettin Çıplak yaptı.

Duanın ardından Çorum Haber Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Yolyapar'ın kabrine ailesi, meslektaşları ve sevenlerince karanfil bırakıldı.

Anma programına Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Osman Bolluk, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli, Yönetim Kurulu Üyeleri Taner Şimşek ve Recep Mebet, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gazeteciler ve yazarlar katıldı.