MYO öğrencileri engellilere unutulmaz bir gün yaşattı

Ziyaretin ilk başından son anına kadar öğrenciler ve engelliler, bir arkadaş gibi muhabbet ederek, canlı müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynayarak keyifli vakitler geçirdiler.

Sungurlu MYO Müdür yardımcısı ve öğretim görevlisi Gökhan Boduroğlu, "Sosyal sorumluluk kapmasında öğrencilerimizin engellere karşı ön yargılarını kaldırmak ve engellilere karşı bakış açılarını değiştirmek için bu ziyareti yaptık" dedi.

Öğrencilerimiz ile birlikte bakım merkezindeki engellilerimizin bir nebze olsun yüzlerini güldürmek, onların yalnız olmadıklarını hissettirmek için sohbet ederek, çeşitli oyunlar oynama fırsatı bulduk diyen Boduroğlu, "Yapmış olduğumuz ziyaret son derece verimli geçti. Öğrencilerimizin engellilere bakış açıları değişti. Bizlerde sosyal sorumluluğumuz gereği bu tür ziyaretlerde bulunarak öğrencilerimizin sosyal sorumluluklarını uygulamalı olarak öğrenmeleri sağlıyoruz. Bu ziyarette bizi yalnız bırakmayan öğrencilerimize, ilgi ve alakalarından dolayı Sungurlu Bakım Merkezi yetkililerimize ve en önemlisi yüzlerinden gülümseme eksik olmayan engelli büyüklerimize ve kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Engelli Bakım Merkezi yetkilileri de yapılan bu ziyaretten dolayı Sungurlu Meslek Yüksekokul öğretim görevlilerine ve öğrencilerine teşekkürlerini ilettiler.