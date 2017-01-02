Narko timden “ecstasy” operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü narko timlerinin düzenlediği operasyonda 575 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili takibe aldı. Bir süre devam eden takibin ardından otomobili durduran polis ekipleri yaptıkları aramada 575 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirirken, Y.Ü. adlı şahsı gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından hakkında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevi’ne gönderildi.