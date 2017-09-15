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15 Eylül 2017 20:56

Narkotim Sungurlu’da sokağa indi

Narkotik polisi Çorum’un Sungurlu ilçesinde sokağa indi.

Narkotim Sungurlu’da sokağa indi

15 Eylül 2017 20:56


Uygulama kapsamında Çorum Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dedektör köpeği ile birlikte umuma açık yerler, parklar ve araçlarda operasyon gerçekleştirdi.


Şüphelilerin üst aramasıyla kimlik sorgusunun yapıldığı uygulamada, narkotik köpeği "Zeus"ta uygulamaya katıldı.


Ekipler, şüpheli şahıslar üzerinde arama ve Genel Bilgi Toplam (GBT) sorgusu yaptı. Sokakta narkotimleri gören vatandaşlar meraklı gözlerle polis ekiplerini izledi.




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