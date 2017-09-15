Narkotim Sungurlu’da sokağa indi

Uygulama kapsamında Çorum Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dedektör köpeği ile birlikte umuma açık yerler, parklar ve araçlarda operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerin üst aramasıyla kimlik sorgusunun yapıldığı uygulamada, narkotik köpeği "Zeus"ta uygulamaya katıldı.

Ekipler, şüpheli şahıslar üzerinde arama ve Genel Bilgi Toplam (GBT) sorgusu yaptı. Sokakta narkotimleri gören vatandaşlar meraklı gözlerle polis ekiplerini izledi.