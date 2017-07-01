Narkotimlerden "Ay Işığı" operasyonu

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dodurga ilçesine bağlı Mehmetdede Obruk köyünde Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen Narkotimler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Mehmetdede Obruk köyünde E.S adlı şahsın evinde ve müştemilatında arama yaptı. Yapılan aramalarda uzunlukları 2 metreyi bulan 105 kök Hint keneviri, 15 gram satışa hazır poşetlenmiş kubar esrar, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 7 adet dolu kartuş, 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.