Narkotimlerden uyuşturucu tacirlerine “balyoz” operasyonu

Çorum'da narkotimlerce zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra terör örgütü FETÖ'ye ait iki kitap ile 10 adet silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce il genelinde zehir tacirlerine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda polis ekiplerince düzenlenen seri operasyonlarda 746 gram esrar maddesi, 323 adet Ektacy hap, 28 adet sentetik ecza, 3 gram skunk maddesi, 2 adet Hint keneviri bitkisi , 5 adet tüfek, 4'ü kuru sıkı olmak üzere 5 adet tabanca, 1 adet hançer, 14 adet tabanca mermisi ve FETÖ Terör Örgütüne ait 2 kitap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınarak haklarında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak”, “Yasa Dışı Ekim” ve “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçlarından işlem yapılan 24 şüpheliden 2'si adli konrol kararıyla serbest bırakılırken, 8 zanlı ise tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevine gönderildi.