Narkotimlerden uyuşturucuyla mücadelede

Çorum’da Narkotik polisi, sahada yaptığı çalışmalarda zehir tacirlerine göz açtırmazken, İçişleri Bakanlığı uyuşturucu ile mücadele uygulama politikası kapsamında Narko rehber eğitimi çerçevesinde toplumun diğer kesimlerini de sürece dahil ediyor. Narko rehber eğitimi kapsamında Çorum Belediyesinde görevli zabıtalara eğitim verildi. Narkotik dedektifleri İzzet Tokat ve Suat Kargı tarafından verilen eğitim seminerinde “uyuşturucu maddeler ve özellikleri, madde bağımlılığı, bağımlılık yapan maddeler, madde bağımlıları ve sokak satıcıları nasıl tanınır” başlıkları altında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Narkotik Dedektifi İzzet Tokat, polisiye tedbirlerle bir yere kadar uyuşturucu ile mücadele edildiğini hatırlatarak, “Zabıtalar, güvenlik görevlileri gibi sokakta vatandaşlarla birebir teması olan sizlerin uyuşturucu ile mücadelede katkısı isteniyor” dedi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında hayata geçirilen 552 155 19 19 nolu ”Narko mobil” ihbar hattı ile ilgili de açıklama da bulunan Tokat, “Sokakta olağan dışı gördüğünüz şeyleri emniyet güçlerine bildirmenizi istiyoruz. Örneğin sokakta birisi simit satıyor. 10 tane simit var tezgahta ancak 100 kişi var etrafında. 10 tane simit duruyor ve insanlar sürekli gidip geliyorsa şunu anlamanız lazım. Faaliyet simit satımı ancak başka bir iş yapıyor. Bunların sizin tarafınızdan gözlemlenmesini istiyoruz. Gördüğünüz olağan dışı şeyleri mobil hattımıza bildirirseniz ekiplerimiz en kısa sürede olaya müdahale edecektir” diye konuştu.

Narkotimler uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline geldi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Narkotimler, düzenledikleri başarılı operasyonlar uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline geldi. Sokaklar ve okul çevrelerinde torbacı olarak tabir edilen zehir tacirlerini barındırmayan Çorum polisi, yaptığı başarılı operasyonlarla terör örgütlerinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu satıcılarına darbe vurmaya devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü organize çalışmalar sonunda 2017 yılının piyasa değeri 100 binlerce lirayı bulan kaçak sigara, kubar esrar, eroin ve metamfetamin gibi değişik türlerde uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Yasa dışı yollarla ülkeye sokulan uyuşturucu maddeler ve kaçak eşyalar, başta İstanbul olmak üzere, batı illeri ve Avrupa ülkelerine sevk edilmek isteniyor. Edinilen bilgiler doğrultusunda risk analizi yapan Narkotimler bünyesinde oluşturulan özel ekipler, Çorum’daki uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarda 247 kişiyi gözaltına aldı. Hakkında yasal işlem yapılan zanlılardan 60’ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugüne kadar il genelinde düzenlenen 115 operasyonda 162 kilo 933 gram esrar, 26 gram eroin, 24 bin 836 sentetik uyuşturucu hap, 2 bin 501 ecstasy, bin 90 gram kannabinoid, 1 gram metamfetamin, 52 gram Afyon sakızı ve 4 bin 463 adet Hint keneviri ele geçirildi.

Okullarda kuş uçurtulmuyor

İl Emniyet Müdürlüğünün hayata geçirdiği “Güvenli Okul Güvenli Eğitim” projesi kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Narkotimler, okulları da abluka altına aldı. İl genelinde okulların giriş ve çıkış saatlerinde uygulamalar yaparak adeta kuş uçurtmayan Narkotimler, ayrıca okullar bölgesinde bulunan ara sokaklar, metruk binaları da sıkı takibe aldı. Okulların çevrelerinde yaptığı şok denetimlerle eğitim güvenliğini üst düzeyde sağlayan Narkotimler denetimler sırasında şüpheli gördükleri şahıslar ve otomobilleri durdurarak arama yapıyor. Narkotimlerin bu uygulamaları vatandaşlar tarafından da büyük takdirle karşılanıyor.

"Narkomobil WhatsApp ihbar hattı" kuruldu

Narkotik suçlarla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Narkomobil WhatsApp ihbar hattı" kuruldu. Yetkililer teknolojinin geliştiği günümüzde vatandaş ile Emniyet Müdürlüğü arasındaki iletişim mesafesini azaltarak, narkotik suçlarla mücadeleyi daha etkin kılmak amacıyla narkomobil hattının hizmete açıldığını bildirdiler.

Narkotik suçlarla mücadele ederken vatandaşlarla el ele vererek ve onların desteğini alarak ’Gelecek için hep birlikte’ sloganıyla kendilerine 7 gün 24 saat ulaşılabileceğini dile getiren güvenlik güçleri, “Çağımızın gerekliliklerinden ve sosyal medyanın en etkili araç olması sebebiyle kullanım kapsamı geniş olan anlık mesajlaşma programı WhatsApp ile vatandaşlarımızın narkotik suçlarla mücadele aşamasında, suçun işlenmesi sırası ve öncesinde metin, görüntü, video ile konumu anlık olarak bizimle paylaşması, narkotik suçların engellenmesinde etkin olacaktır. İhbar hattı ile bilgi veren şahısların kimlikleri gizli tutulacak, sesli arama şeklinde de ihbarlar verilebilecektir. Narkotik ekiplerine hızlı şekilde ihbarlar ulaştığı için suçlularla mücadele daha etkin olacaktır. Narkotik suçlarla mücadeleyi genele yaymak amacıyla oluşturulan "0552 155 19 19" hattı 24 saat aktif halde vatandaşların hizmetinde olacak” ifadelerini kullandılar.