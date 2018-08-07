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07 Ağustos 2018 13:16

Narkotimlerden zehir tacirlerine operasyon

Çorum’da narkotimler tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 600 gram esrar maddesi ele geçirilirken, operasyonda gözaltına 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotimlerden zehir tacirlerine operasyon

07 Ağustos 2018 13:16


Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerini aralıksız sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NTP) ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 15 gram fişekler halinde esrar maddesi bulundu.


Sürücüyü ve yanındaki şahsı gözaltına alan narkotimler soruşturmayı derinleştirdi. Zanlıların ifadeleri doğrultusunda bir evde yapılan aramada piyasaya sürülmeye hazırlanan bin 600 gram esrar maddesi daha ele geçirildi. Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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