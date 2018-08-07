Narkotimlerden zehir tacirlerine operasyon

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerini aralıksız sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NTP) ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 15 gram fişekler halinde esrar maddesi bulundu.

Sürücüyü ve yanındaki şahsı gözaltına alan narkotimler soruşturmayı derinleştirdi. Zanlıların ifadeleri doğrultusunda bir evde yapılan aramada piyasaya sürülmeye hazırlanan bin 600 gram esrar maddesi daha ele geçirildi. Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.