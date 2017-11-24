Nur Yerlitaş’a suç duyurusu

Yerlitaş’a her kesimden tepki yağarken, ünlü modacının sözleri yargıya taşındı. Sungurlu Ülkü Ocakları, Yerlitaş’ın sözlerinin ardından bir şikayet dilekçesi hazırladı. Hazırlanan dilekçe, Ülkü Ocakları Sungurlu Şubesi Başkan Yardımcısı Hakan Batak ve Halis Koçak tarafından Sungurlu Adliyesine verildi.

Dilekçede, şehitlere hakaret edildiği gerekçe gösterilerek, kişinin Türk halkını tahrik ettiğine dikkat çekildi. Dilekçede ayrıca, "Şehitlik, Türk milleti için en kutsal mertebedir. Bu hususta, saygısız ve hadsizce ifadelerde bulunan kişinin kurduğu cümlelerde kasıt aranmalıdır. Bu cümlelerin farkında olmadan kullanılmış olmasına inanılması mümkün değildir" denildi.

Dilekçede, Türk Ceza Kanununun 216. maddesi olan ’Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçlarından kişinin ceza alması gerektiğini vurguladı. Sungurlu Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Hakan Batak, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.