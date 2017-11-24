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24 Kasım 2017 13:49

Nur Yerlitaş’a suç duyurusu

Modacı Nur Yerlitaş’ın, sosyal medya üzerinden canlı yayını sırasında "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" şeklindeki sözleri üzerine, şehitlere hakaret edildiği gerekçesiyle Çorum’un Sungurlu ilçesinden suç duyurusunda bulunuldu.

Nur Yerlitaş’a suç duyurusu

24 Kasım 2017 13:49


Yerlitaş’a her kesimden tepki yağarken, ünlü modacının sözleri yargıya taşındı. Sungurlu Ülkü Ocakları, Yerlitaş’ın sözlerinin ardından bir şikayet dilekçesi hazırladı. Hazırlanan dilekçe, Ülkü Ocakları Sungurlu Şubesi Başkan Yardımcısı Hakan Batak ve Halis Koçak tarafından Sungurlu Adliyesine verildi.


Dilekçede, şehitlere hakaret edildiği gerekçe gösterilerek, kişinin Türk halkını tahrik ettiğine dikkat çekildi. Dilekçede ayrıca, "Şehitlik, Türk milleti için en kutsal mertebedir. Bu hususta, saygısız ve hadsizce ifadelerde bulunan kişinin kurduğu cümlelerde kasıt aranmalıdır. Bu cümlelerin farkında olmadan kullanılmış olmasına inanılması mümkün değildir" denildi.


Dilekçede, Türk Ceza Kanununun 216. maddesi olan ’Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçlarından kişinin ceza alması gerektiğini vurguladı. Sungurlu Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Hakan Batak, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.




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