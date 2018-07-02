O güreşçiyi Başkan Gül teselli etti

Minik güreşçinin son müsabakasında mağlup olmasına rağmen çok iyi bir performans sergilediğini vurgulayan Belediye Başkanı Zeki Gül, mağlup olmasının ardından gözyaşlarını tutamayan Melih Büyükyıldız’ın aslında tam bir sporculuk örneği sergilediğini söyledi.

“Bir sporcu eğer yenildiği zaman gülüyorsa o geleceği ile ilgili ümidini kaybetmiş demektir” diyen Başkan Gül, “Üzülmesi gereken bir durumda bir insanın sevinmesi normal değildir. Bu gözyaşları yavrumuzun mücadele azmini gösterir. Gelecekle ilgili isteğini, arzusunu gösterir. Çorum Belediyespor güreşçisi olan bu yavrumuzu biz gelecekte çok daha iyi yerlerde göreceğimize inanıyoruz. Hocalarının kendisine son derece güvendiğini biliyorum. İnşallah bu yavrumuz gelecekte bize sevinç gözyaşları döktürecektir. Gelecekte şampiyonluklar yaşayarak bizleri mutlu edecektir. Minik güreşçimize gelecekteki güreş hayatında başarılar temenni ediyorum. Bizim azmi büyük, ufku geniş, kaybettiği zaman gözyaşı dökecek kaybetmeyi sevmeyen gençlere, yavrularımıza ihtiyacımız var. Sporcumuzu tebrik ediyor. Gelecekteki güreş hayatında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Son saniyede dengemi kaybettim”

Kaybettiği müsabakayı anlatan ve o anı tekrar yaşayan 11 yaşındaki Melih Büyükyıldız ziyaret esnasında da gözyaşları tutmakta zorluk çekti. Çıktığı son müsabakada zaman zaman zorlansa da iyi mücadele ettiğini belirten Büyükyıldız, kaybettiği için çok üzgün olduğunu söyledi. Minik güreşçi, son puanı almasına rağmen son saniyede dengesini kaybederek düştüğünü dile getirdi.

Sporcunun babası Öner Büyükyıldız ise, Melih’in 1 yıl önce spora başladığını ve karakteri gereği azimli, hırslı ve yenilgiyi kabul edemeyen bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Baba Büyükyıldız, “Bu yenilgi onun için tetikleyici bir sebep olacaktır. Bu çalışmalarında desteğini esirgemeyen Çelebi Bayır hocamıza, Belediye Başkanımız Zeki Gül’e teşekkür ediyoruz” dedi.

“Geleceğimize sahip çıkılması bizler sevindiriyor”

Çorum Belediyespor güreş antrenörü Çelebi Bayır ise Melih’i okullarda yaptığı seçmelerde takıma aldığını belirtti. Melih’te bir gelecek gördüğünü ve takıma dahil ettiğini belirten Çelebi Bayır, “Şampiyonluk beklediğim, olimpiyat şampiyonluğuna uzanabilecek bir sporcu. Kendisi çok azimli ve duygusal bir sporcu. Hiçbir zaman yenilgiyi kabul etmeyecek azme sahip. Olimpiyat şampiyonları bu azme sahip insanlardan çıkıyor. Daha ilerleyecek çok yolumuz var. Belediye Başkanımız Zeki Gül sporcularımız Sungurlu’da olmasına rağmen çok büyük destek veriyor. Böyle sporcularımız çok. Yeter ki biz bu sporcuları görelim. Çocuklarımıza sahip çıkılması bizleri sevindiriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

Çorum Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak, Çorum Belediyespor Altyapı Sorumlusu Mustafa Ercan, Güreş İl Temsilcisi Hüseyin Teke’nin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Gül, minik sporcuya eşofman takımı hediye etti.