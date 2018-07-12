O sağlık görevlilerinden TEM’in gazi başkanına ziyaret

TEM’in gazi başkanı Turgut Aslan’la Ankara’da bir araya gelen Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Acil Tıp Teknisyeni Cemil Çufadar ve ambulans şoförü İbrahim Öremiş, Aslan’a geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

O gün yaşadıklarını TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ile paylaşan ATT Cemil Çufadar, Aslan’ın sürekli getirdiği Kelime-i Şahadet’in kendilerini çok etkilediğini söyledi.

Özel harekât polisleriyle Jandarma Genel Komutanlığı’na girdiklerini anlatan Çufadar, “Sizi almaya geldiğimizde yoğun bir ateş vardı. Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı olduğunu bilmiyorduk ve sonradan öğrendik. Bizi etkileyen en büyük şey sizin kelime-i şehadet getiriyor olmanızdı. O an ve sonrasında yaşadıklarımızı şuan kelimelerle ifade edemiyorum. Turgut bey bu ülkenin yetiştirdiği yiğit bir insan. Bu toprakların yetiştirdiği güzel insanı kurtarmak bizim için bir gurur” dedi.

Aslan’ın hastaneye sevk edildiği sırada yaşananları da anlatan ambulans şoförü İbrahim Öremiş de, “Ben Ankara’yı hiç bilmiyorum. Turgut beyi ambulansa aldığımızda tek bir hedefim vardı. O da Turgut Bey’i bir an önce hastaneye götürmekti. Ankara’yı bilmememe rağmen nereden gittiğimi hatırlamama rağmen 1.5 dakika da sizi Gazi Hastanesi’ne ulaşmayı başardık” ifadelerini kullandı.

“Allah var gam yok”

Kendisi gibi Çorumlu olan ve o hain darbe girişiminde yaralıyken kendisine ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlilerinin ziyaretinden dolayı çok teşekkür ettiğini ifade eden Aslan, “Allah var gam yok” dedi.

Bir daha 15 Temmuz gibi hain girişimlerin yaşanmaması için temenni de bulunan Aslan, “Allah’a şükür iyiyiz ve dimdik ayaktayız. Allah bu ülkeyi bölmek parçalamak isteyenlere fırsat vermesin” ifadelerini kullandı.