Çorum Organize Sanayi İşadamları Derneği ev sahipliğinde OAİB Başkanı Şerafettin Ceceli başkanlığında yapılan toplantıda ekonomideki son yaşanan gelişmeler masaya yatırıldı.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erdem Çenesiz, ihtisas alanlarında geçtiğimiz yıl 2.7 milyar dolar ihracat yapıldığını söyledi.

Bu yıl 7 ayda 1.7 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını açıklayan Çenesiz, “İddiamız var. Yüzde 25 büyümeyi hedef koymuştuk. İnanıyorum ki bu büyümeyi Türkiye genelinde aşacağız. Türkiye’nin ortalama büyümesinden daha fazla büyüyen bir çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri birliği olacağız” dedi.

“Gerek şehrimiz gerek şehrimiz için ihracattan başka çıkış olmadığını biliyoruz” diyen Çenesiz, “Son dönem bunu daha iyi anladık. İhracat olmadan hayal ettiğimiz refah seviyesine kalıcı olarak gelmemiz mümkün değil. Belki 3-5 yıl müreffeh dönemler yaşanabilir ancak gerçekten müreffeh toplum olmak istiyorsak üretmek ve ihracat yapmak zorundayız” diye konuştu.

Programda ayrıca Eximbank ekonomi danışmanı Ali Orhan Yalçınkaya dünya ve Türkiye ekonomisine yönelik sunum yaptı.