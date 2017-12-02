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02 Aralık 2017 19:09

Obruk Barajı’ndaki biyoçeşitlilik araştırılıyor

Türkiye’nin en büyük barajları arasında yer alan Obruk Barajı’ndaki biyoçeşitlilik ve su kalitesinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Obruk Barajı’ndaki biyoçeşitlilik araştırılıyor

02 Aralık 2017 19:09


Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şafak Bulut Koordinatörlüğünde yürütülen “Obruk Barajı ve Çevresinin Biyoçeşitliliği ve Baraj Suyunun Fiziko-Kimyasal Özellikleri ile Su Kalitesinin Değerlendirilmesi” konulu projenin fizibilite ve ilk değerlendirme çalışmaları bölümde görevli öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerinin katılımı ile yapıldı.


Türkiye’deki en uzun nehir olan Kızılırmak üzerine kurulu olan Obruk Barajı’nda ilk kez yapılacak olan bu çalışmalarda, biyolojik çeşitliliği ve su kalitesini belirlemek için alanında uzman öğretim elemanları görev yapıyor.


Obruk Baraj Gölü’nde üniversiteye tesis edilen alanlar ve rezerv alan içerisinde incelemelerde bulunan ekip, üniversiteye ait araştırma teknesi ile 8 farklı noktadan su numuneleri alırken, barajı beslenme ve kışlama için kullanan kuş türlerini gözlemlerken balık türlerine aide biyo-ekolojik analizler yaptı.


Obruk Baraj Gölü’nü kışlama alanı olarak kullanan su kuşlarının ilk kez belirlenmesi, sucul flora ve faunanın ortaya konulması ve farklı lokalitelerden alınan baraj rezervuar suyunun mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal kalitesinin belirlenmesi amacıyla ilk çalışmalar başlatılırken, ekolojik izlemeler yıl boyunca devam edecek. Aynı zamanda proje kapsamında farklı lokalitelerden toplanacak olan balık örnekleri de incelemeye alınacak, ayrıntılı araştırma ve toksikolojik çalışmalar yapılacak.




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