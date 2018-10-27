Obruk'taki kuş cenneti Oğuzlar'ın eko turizmini canlandıracak

Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, Hitit Üniversitesi Türkiye'nin en büyük barajları arasında yer alan Obruk'ta Çorum'un biyolojik çeşitliği ve doğal zenginliklerini ortaya çıkarmak adına hayata geçirdiği projenin bölgedeki eko turizmi canlandıracağını söyledi.

Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2017 yılından itibaren bölgede çalışma yürütüldüğünü hatırlatan Başkan Ateş, bu çalışmayı önemsediklerini vurguladı.

Çalışmalarda güzel bir yol kat edildiğini dile getiren Ateş, proje kapsamında barajda yapılan saha ve gözlem çalışmalarında ötücü, yırtıcı, su kuşları gibi yaklaşık 20 familyadan 110'a yakın kuş türü tespit edildiği hatırlattı. Ateş, Hitit Üniversitesi'nin yaptığı bu çalışma ile Oğuzlar'ın Türkiye'de ve dünyada tanıtılmasına da katkıda bulunduğuna dikkat çekti.

Oğuzlar Belediyesi olarak her zaman üniversitenin yanında olduklarını dile getiren Ateş, bu araştırmaya her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Obruk Barajı'nda yapılan bu çalışmaya üniversitenin yanı sıra toplumun diğer kesimlerinin de sahip çıkması için çağrıda bulunan Ateş, “Geçmiş yıllarda kaçak avcılık yapılarak burada kuşların katledildiğini gördük. Av uğruna çok sayıda kuşumuz vuruldu. Burada çok sayıda balık çeşitliliği de var. Ancak dışarıdan buraya kaçak avlanmak için gelenler var. Doğa bizim, doğayı sevip korumamız lazım. Bu konuda herkesten aynı duyarlılığı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.