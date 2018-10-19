Öğrenci servis araçları denetlendi

Öğrencilerin okula erişimini sağlamakta olan Merkez İlçedeki okul servis araçları “Okul Servis Araçları Yönetmeliği" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü denetleme ekipleri tarafından genel denetimden geçirildi.

3 gün süren denetimlerde servis araçlarının yönetmelik esaslarına uygunluğu ve öğrencilerin güvenliği için gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları kontrol edildi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Kurnaz öğrencilerin güvenliği için servis araçlarının her dönem başında genel denetim yapıldığını, kolluk kuvvetleri tarafından ise denetimlerin aralıksız devam ettiğini söyledi.