Öğrenciler 15 Temmuz müzesini gezdi

15 Temmuz Şehitler Müzesini öğretmenleri eşliğinde ziyaret eden Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi İmam Hatip Bölümü öğrencileri 15 Temmuz gösterimini izledikten sonra fotoğraf sergisini gezdi. Ziyaret esnasında duygulan gençler Çorumlu şehitlerin heykellerinin bulunduğu bölümü gezerken şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Müzeyi çok beğendiklerini ve bir o kadar da anlamlı bulduklarını ifade eden Müdür Yardımcısı Serkan Esen, “Milli hassasiyetleri öne çıkaran, tüyleri diken diken eden bir müze olmuş. Burada 15 Temmuz'un izlerini görebiliyoruz. Bütün öğrencilerin müzeyi mutlaka görmesi gerekir" dedi.

'Öğrenciler duygusal anlar yaşadı'

Oğuzlar ilçesinden gelen öğrenciler, 15 Temmuz Müzesi ziyareti esnasında duygusal anlar yaşadı. Öğrencilerden Kübra Nur Gümüş, 15 Temmuz'un doğru anlaşılması ve bizi milletçe birbirimize bağlaması gerektiğini söyledi.

Gümüş, “Burada ki heykeller çok gerçekçi, şehitlerimizin kendi kullandıkları kıyafetlerin heykellere giydirilmiş olması da beni çok etkiledi” şeklinde konuştu.