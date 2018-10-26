Öğrenciler çevre temizliği yaptı

Biyoloji öğretmeni Büşra Çil, bu etkinliği öğrencilere temizlik ve çevre bilinci aşılamak için gerçekleştirdiğini söyledi. Çil, piknik yapmak amacıyla kullanılan bu güzel mekanın atılan çöplerle ne kadar kirlendiğini gördüklerini, bu yüzden öğrenciler ile birlikte bu etkinliği düzenleyip yaklaşık 50 torba çöp topladıklarını, etkinlik sayesinde öğrencilerin çevre bilincinin kişide bir alışkanlık, bir insani değer haline gelmesinin ne kadar önemli olduğunu farkettiklerini belirtti.

Öğrenciler, çevre temizliği konusunda daha bilinçli ve duyarlı olacaklarını ve çevrelerindeki insanları da bu konuda bilinçlendirip uyaracaklarını söyleyerek tüm vatandaşları çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet ettiler.