Öğrenciler sağlıklı yaşam için yürüdü

Sağlıklı yaşamın formülünün hareket etmek ve spor yapmak olduğunu vurgulayan Kargı Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri, “Her seferinde daha fazla hastane, doktor ve teknoloji istiyoruz. Bunların sağlığımızı koruyacağını zannediyoruz fakat yanılıyoruz. Hemen evimizin yanındaki hastane bizim sağlığımızı korumayacaktır. Sağlığımızı koruyacak olan yapacağımız çalışmalar ve sağlığımızla ilgili fikir sahibi olmamızdır. Düzenli yapılan spor, sağlığımızı koruyucu etkinliklerden biridir. Sağlığımızı korumakla mükellefiz. Yapacağımız tüm etkinlikler bizim faydamıza. Sağlığın korunması düzenli spor yapmak, düzenli ve doğru beslenmekten geçer. Daha fazla hastaneden, daha fazla doktordan geçmez" diyerek öğrencilere sporun sağlık için önemine vurgu yaptılar.