Öğretim görevlisine sürpriz doğum günü

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu (MYO) Sosyal Hizmet ve Danışmanlık bölümü öğrencileri öğretim görevlisi Abdulkadir Karabulut'a okul bahçesinde sürpriz doğum günü yaptılar.

Sungurlu MYO Müdür yardımcısı ve öğretim görevlisi Gökhan Boduroğlu öncülüğünde Sosyal Hizmet ve Danışmanlık bölümü öğrencileri ellerinde nice yıllara Abdulkadir hocam yazılarıyla okul bahçesinde öğretim görevlisi Abdulkadir Karabulut'u beklediler.

Okul bahçesine gelen öğretim görevlisi Karabulut, öğrencilerin ellerinde pasta ve nice yıllara hocam yazısını görünce önce şaşırdı, sonra duygulandı.

Karabulut, "Bu doğum günü benim için çok özel oldu. Hiç bir zaman unutmayacağım bir gün yaşadım. Duyarlı ve duygusal davranan öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.