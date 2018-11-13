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Öğretmenler arası PES turnuvası düzenlendi

Sungurlu’da 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle öğretmenler arası PES Turnuvası düzenlendi.

Sungurlu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle öğretmenler arası PES Turnuvası düzenlendi.


Demirşeyh İlk-Orta Okulu Öğretmeni Turan Kocan tarafından Karaman Playstation'da düzenlenen turnuvaya ilçede görev yapan öğretmenler katıldı. Bir hafta boyunca devam eden turnuvada Tuğlu Şehit Ali Alıtkan İlkokulu Öğretmeni Fatih Karabıyık birinci olurken, Demirşeyh İlk-Orta Okulu Öğretmeni Abdüssamet Şalgam ikinci, Şehit Akif Kapaklı MTAL Öğretmeni Habip Güç üçüncü oldu.


Turnuvada birinciye kupa ve çeyrek altın, ikinciye kırtasiye malzemesi ve üçüncüye giysi ödülü verildi.

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