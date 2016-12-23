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23 Aralık 2016 16:21

Öğretmenlerden Başkan Ünlü’ye ziyaret

Öğretmenlerden Başkan Ünlü’ye ziyaret

23 Aralık 2016 16:21

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan aday öğretmenler okul dışı etkinlik uygulaması kapsamında, Bayat İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Eren Davul ve bir grup öğretmen Bayat Belediyesi’ni ziyaret etti.
Öğretmenlere Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü tarafından belediyenin hizmetleri, eğitim kurumlarıyla olan işbirliği, eğitim alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ziyarette aday öğretmenler, belediye birimlerini gezerek işleyiş hakkında bilgi alırken, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Eren Davul da Başkanı Ünlü’ye aday öğretmenlik uygulaması hakkında bilgi verdi.
Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, geçmişten bugüne kadar var olan mesleklerin içerisinde en kutsal ve insanlık için hayati önem taşıyan mesleğin hiç kuşkusuz öğretmenlik mesleği olduğunu belirterek, “Bu kutsal görevde hepinize başarılar diliyorum. Çocuklarımızı sizler gibi aydınlık ve idealist gençlere emanet etmek bizlerin gurur kaynağıdır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü fedakârlıklara katlanarak aklın ve bilimin ışığında yetiştireceğinize, hayata hazırlama noktasında onlara bir insanda var olması gereken ahlak, karakter, vatan ve millet sevgisini aşılayacağınıza, yarının Türkiye’sine güçlü bireyler yetiştireceğinize olan güvenimiz tam” ifadelerini kullandı.



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