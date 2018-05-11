Öğretmenlerden muhteşem konser

Program, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Sunuculuğunu Murat Cıbır’ın yaptığı gecede, İmam Hatip Ortaokulu’nun Müzik Öğretmeni Turgay Turan’ın şefliğinde koro ve solo olarak eserler seslendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, "Bu güzel gösteriyi hazırlayan başta Şef Turgay Turan hocamız olmak üzere bizlerin keyifli vakit geçirmesini sağlayan tüm öğretmen arkadaşlarımızı can-ı gönülden kutluyorum” dedi.

Programın sonunda, Öğretmenler Korosu’nu tebrik ederek çiçek takdim eden Kaymakam Mitat Gözen, fedakarlıkta bulunup, konserin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm öğretmenlerimize ayrıca teşekkürlerini sundu.

Programa Kaymakam Mitat Gözen, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, İlçe Jandarma Komutanı Tolga Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.