“OKA Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor 2 Projesi” tamamlandı

Proje kapsamında bölgede okullar, işçiler, sendikalar ve işverenler olmak üzere binlerce kişiye kayıtlı istihdamın önemi anlatılırken, çok sayıda işletmeye danışmanlık hizmeti verildi.

OKA Planlama Birim Başkanı İbrahim Ethem Şahin, 2008 yılında kurulan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın Türkiye’deki en başarılı kalkınma ajanslarından birisi olduğunu söyledi.

OKA’nın Avrupa Birliği projelerini yürütme ve uygulama konusunda, dış kaynaklı projeleri bölgeye kazandırma konusunda oldukça başarılı olduğunu vurgulayan Şahin, 8 yıllık süreçte 11 tane AB projesinin ajans tarafından başarıyla uygulandığını açıkladı.

Bu projelerden halen 4 tanesinin uygulanmaya devam ettiğini açıklayan Şahin, “OKA bütçe gelirleriyle bölgenin kalkınmasına destek verirken bir yandan da Avrupa Birliği kaynaklarını bölgeye kazandırarak yine bölgemizde çeşitli kalkınma ve gelişme faaliyetlerine öncülük ediyor. 11 projenin toplam hibe bütçesi 60 milyon avro yani 250 milyon lira. Bu kaynağı 8 yılda bölgemize bizzat yararlanıcı olarak ajansımız kazandırdı. 60 milyon avroluk kaynağın 45 milyon liralık bölümünü Samsun’daki lojistik merkezi oluşturuyor. Bunun dışında bölgedeki KOBİ’lere, ticaret ve ekonomi dünyasına yönelik olarak çeşitli strateji, eğitim ve kapasite oluşturma çalışmaları yürütüldü. Bölgemizden başka kurumlar tarafından hazırlanmış uygulanmakta olan projelerinde hazırlanması ve raporlanması sürecinde ajans ciddi teknik destek veriyor. OKA AB kaynaklarını kullanarak bölgedeki kalkınma, kapasite oluşturma gayretlerine destekv eriyor. O anlamda bir vizyon ve perspektifimiz var” dedi.

OKA Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor 2 Projesi Genel Koordinatörü Kübra Ceviz, 314 bin avro bütçesi olan projenin uygulama süresinin bir yıl olduğunu dile getirdi.

Proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Ceviz, “OKA Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor 2 projesi kapsamında çeşitli hedef kitlelerine kayıt dışı istihdamla ilgili bilgilendirmeler yaptık. Olumsuz yönlerini anlatarak farkındalığın artırılmasını sağladık. Projede hedef gruplarımız çok genişti. Normalde projelerde daha dar hedef grupları seçilir. Bu farkındalık projesi olduğu için her kesimden insana dokunmayı hedefledik. Projede her yaş grubundan öğrenciye ulaştık. Bu sayede ailelerde proje hakkında bilgilendirildi.

Bölgedeki sendika temsilcilerine çalışan hakları, medya iletişimi ve savunuculuk eğitimi verdik. Buda çok başarılı bire eğitimdi. İşletmelere işletme koçluğu eğitimi verildi. İşletme temsilcilerine kayıt dışı istihdam ve devletin hibe destekleri anlatıldı. Her ilde istihdam şenlikleri düzenlendi. Başarılı bir proje oldu. Amacına ulaştı” ifadelerini kullandı.

OKA Çorum Koordinatörü Özgür Yalçın da, Oka olarak bölgenin gelişmesine büyümesine katkı sağlamak adına gerek yurt içi gerek yurt dışı fonların kullanmasına yönelik çalışmalar bulunduğunu ifade ederek, geçmişte çok sayıda proje yürütüldüğünü söyledi.