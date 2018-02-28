OKA yönetim kurulundan Başkan Gül’e hayırlı olsun ziyareti

Ömer Toraman, Samsun Valisi Osman Kaymak, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Amasya Vali Dr. Osman Varol, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu ve Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyarette konuşan Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, "Her ay farklı ilde yaptığımız OKA toplantılarımızı bu ay OKA yeni dönem Başkanı Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman başkanlığında ilimizde gerçekleştirdik. Toplantıya komşu illerimizin valileri, il belediye başkanları, meclis başkanları, ticaret odası başkanları katıldı. OKA yönetim kurulu olarak, Çorum Belediye Başkanımız Zeki Gül’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Belediye Başkanımıza hayırlı hizmetler yapmak nasip olur. İlimizin bugünü ve yarını için her gününü hayırlı hizmetlerle, dolu dolu geçirmesini temenni ediyoruz." dedi.

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Çorum’a teşrif eden Samsun, Tokat, Amasya valilerimize, Tokat ve Amasya Belediye Başkanımıza, il genel meclis başkanlarımıza teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Misafirlerimizi ilimize ağırlamaktan dolayı onur duyuyorum. Yapacağımız çalışmaları istişare ile yaparak, bölgemizde en iyi hizmeti yapma gayreti içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.