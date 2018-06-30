OKA’dan 44 projeye 28 milyon lira hibe

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, Çorum’un Kargı ilçesinde toplandı. Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı toplantısında mali destek programlarının uygulama süreçleri, Yatırım Destek Ofisleri çalışmaları, teknik destek ve fizibilite desteği uygulamaları, güdümlü proje destekleri çalışmaları, OKA’nın aylık faaliyetleri ve aylık bilançosu, Samsun Vezirköprü Şahinkaya Kanyonunda düzenlenecek “2018 Yılı Falcon Fest” turizm ve tanıtım etkinliği, Travel Turkey (İzmir), EMİTT (İstanbul) ve YÖREX (Antalya) Turizm Fuarlarına Bölge olarak katılım sağlanması konuları ele alındı.

OKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman, turizme yönelik kentsel altyapının iyileştirilmesine katkı sağlamak amacı ile 2018 yılı bütçesinden desteklenmek üzere toplam hibe desteği 28 milyon lira olan “Turizmin Altyapı Mali Destek Programı ile Organize Sanayi Bölgelerinde Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programına” yapılan proje başvurularına yönelik bağımsız değerlendirme süreçlerinin tamamlandığını ve kazanan projelerin OKA’nın sitesinde ilan edildiğini hatırlattı.

“Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Destek Programı” için 4 ilde başarılı bulunan 33 adet proje için toplam 20,8 milyon TL hibe desteği verilerek uygulamaya konulan 33 adet yatırım projesinin proje sahipleri tarafından sağlanacak öz katkılarla birlikte toplam bütçesi 41.3 milyon TL olduğunu açıklayan Toraman, “Organize Sanayi Bölgelerinde Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı” için başarılı bulunan 11 adet proje için 7,2 milyon TL hibe desteği verilerek uygulamaya konulan 11 adet yatırım projesinin proje sahipleri tarafından sağlanacak öz katkılarla birlikte toplam bütçesinin ise 12.8 milyon TL olduğunu söyledi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü 2 adet mali destek programı kapsamında 4 ilde hibe desteği almaya hak kazanan 44 projeye toplam 28 milyon TL hibe kaynak sağlanacağını anlatan Toraman, “Anılan her iki mali destek programının bölgemizin turizm ve sanayi altyapısının gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına ve bu sayede yeni yatırımların gerçekleştirileceğine inanıyoruz ve hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Toplantıya Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Samsun Valisi Sayın Osman Kaymak, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çittır, Tokat İl Genel Meclisi Başkanı Salih Yıldırım, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, Tokat TSO Başkanı Dr. Ali Çelik, Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç, Samsun Büyük Şehir Belediyesi ARGE Daire Başkanı Ramazan Aydın, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve diğer üyeler katıldı.