Okul çağındaki çocuklarda “çölyak” araştırılacak

Hitit Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında okul çağındaki çocuklarda çölyak hastalığının görülme sıklığı araştırılacak.

Proje kapsamında Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Gıda mühendisliği tarafından merkezde dahil 14 ilçedeki 216 okulda çölyak hastalığı ile ilgili bin 700 öğrenci üzerinde sağlık taraması yapılacak.

“Okul Çağı Çocuklarında Çölyak Hastalığı’nın Araştırılması” projesi tanıtım toplantısında bir açılış konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, her alanda eğitimin önemine dikkat çekerek, bu konuda Çorum’da tüm kamu kurumları ve sivil tolum kuruluşlarıyla güç birliği içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Bugüne kadar bir çok projeye imza attıklarını ancak hayata geçirdikleri yeni projenin sağlıkla ilgili olduğunu hatırlatan Büyük, “İlköğretim çağındaki öğrencilerde çölyak hastalığının görülme sıklığının incelenerek, araştırılacak. Sağlık sorunlarında hasta olduktan sonra değil, hastalık gelmeden önce tedavi ve tespit edilmesi, önleyici tedbirlerin alınması en önemli unsurdur. Bu konuda üniversitemizle yoğun bir çalışma içerisine girdik. İlçelerde mi yoksa merkezde mi yapalım diye düşünürken 13 ilçemiz ve merkez olmak üzere 14 ilçede 216 okulumuzda çölyak hastalığı ile ilgili araştırma yapılacak. Gönüllülük esasına bağlı olmak üzere bin 700 öğrenci üzerinde çalışacağız. Çölyak hastalığı genetiksel bir durum. Ancak erken teşhis edildiğinde bireyler sağlıklı bir şekilde normal yaşamlarına devam edebiliyor. Önceden önlem alındığı taktir de insanlarımız mutlu yaşamlarını sürüyorlar. Bu açıdan bu projeyi önemsiyoruz” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ise, çölyak hastalığının ilk aşamada tespit etme adına çok önemli bir projenin hayata geçirildiğini söyledi. Çölyak hastalığı konusunda Çorum’da hem Tıp Fakültesi hem Mühendislik Fakültesi hem de diğer sivil toplum kuruluşları tarafından ciddi olarak ele alınmış bir rahatsızlık olduğunu dile getiren Prof. Nurcan Baykam, “Çok güzel çalışmalar yapılıyor bu konuda. Üniversite olarak Gıda Mühendisliği’nce çölyak hastalarına yönelik üretilen glutensiz ekmek üretimi ve bunun dışında da birçok eğitim faaliyetleriyle bu konuyu irdeliyoruz. Bu projemizle de Çorum’daki öğrencilerimizde genetik yönden çölyak hastalığının var olup, olmadığı araştırılacak. Var ise bunun tespiti ve gerekli önlemlerin alınması halk sağlığı açısından da önemli bir yaklaşım” dedi.

Konuşmaların ardından Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Ydr. Doç. Dr. Atakan Comba, çölyak hastalığı ile ilgili bir sunum yaptı.