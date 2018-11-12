Ölçme değerlendirme farkındalık kursu tamamlandı

Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Tuncay Özsevgeç ve Doç. Dr. Miraç Aydın tarafından; Eğitimde Ölçme Değerlendirme, Ölçme Değerlendirmede Kullanılan Araçlar, Beceri Odaklı Madde Yazım Çalışmaları ve Dikkat Edilecek Hususlar başlıklarından oluşan dersler anlatıldı.

Kursun sonunda verimli olmanın önemine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük: “Çorum'da son zamanlarda sürekli bir hareket, bir ivme, bir çalışma var. Her okulun projesi, Tubitak projeleri, etkinlikler, tiyatrolar, gösteriler oldukça çoğaldı. Bu arada yenilikçilik, inovatif çalışmalar da ortaya çıkmaya başlıyor. Bu çalışmaları devam ettireceğiz. Burada öğrendiklerimizi okullarımızda uygulayalım. Diğer arkadaşlarımızla paylaşalım.” dedi.

Seyit Ali Büyük ile bazı okulları gezme imkanı bulan Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Tuncay Özsevgeç ve Doç. Dr. Miraç Aydın eğitim ortamlarını incelediler.

Gördükleri uygulama örneklerini oldukça başarılı bulduklarını aktaran Özsevgeç ve Aydın başka illerde pek karşılaşmadıkları bu örnekler için başta İl Milli Eğitim Müdürü olmak üzere emeği geçen tüm yönetici ve öğretmenleri tebrik ettiler.