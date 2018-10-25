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Önce intihara kalkıştı sonra gözyaşlarına boğuldu

Çorum’da yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle intihara kalkışan genç gözyaşlarına boğuldu.

Çorum'da yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle intihara kalkışan genç gözyaşlarına boğuldu.


Olay, Kunduzhan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir çocuk babası olduğu öğrenilen Nihat K. (35) Çorum Belediyesi'nin yapımı devam eden hizmet binası inşaatına çıkarak intihara kalkıştı. İnşaat halindeki binada Nihat K.'yı gören vatandaşlar polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra sağlık görevlileri ve itfaiye sevk edildi.


Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaları sonucu Nihat K., inşaattan indirildi. İfadesi alınmak üzere polis otosuna götürülen Nihat K., gözyaşlarına hakim olamadı. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihara kalkıştığı öğrenilen genci, polisler teselli etti.

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