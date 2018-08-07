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07 Ağustos 2018 18:00

Orman atıklarından enerji üretiliyor

Çorum’da Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman bakım çalışmalarında elde edilen kuru dallar elektrik enerjisi üretiminde kullanılıyor.

Orman atıklarından enerji üretiliyor

07 Ağustos 2018 18:00


Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklama da, Orman İşletme Müdürlükleri’nce üretilen orman atıklarının özel sektör tarafından geliştirilen makine ile öğütülerek talaş haline getirilip, bu talaş malzemenin yanmasıyla yüksek enerji elde edildiği, bu enerjinin ısı ve ışık enerjisi olarak da kullanılabildiği açıklandı.


Geçtiğimiz ay Kargı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan ihale ile 7 bin 650 ton üretim artığı dal satışı yapıldığının belirtildiği açıklamada, yerinde öğütülen bu talaş malzemenin Mecitözü İlçesinde elektrik üretimi yapan firmaya satıldığı kaydedildi.




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